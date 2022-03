Mis on ühist Riial, Vilniusel, Tiranal ja Varssavil? Need pealinnad on andnud tänavale, kus asub Vene saatkond, uue nime. Näiteks Riias “Iseseisva Ukraina”, Vilniuses “Ukraina kangelaste” ning Varssavis “Ukraina” nime. Samal ajal soovib Tallinn väriseval häälel anda sarnase nime suvalisele platsile. Isegi Vana-Toomasel on häbi.