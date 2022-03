NÄDALA NÄGU | Ivan Orav: Hitleri varvas

Omaette tegelane on muidugi Putin. Kuidas selline homunkulus tekkida sai? Olen viimasel ajal põrgus tema kohta palju huvitavat kuulnud. Kõik algas sellest, et jõime teed koos kirjanik Gogoliga ja Nikolai Vassiljevitš meenutas, kuidas omal ajal Peterburis ühe ametniku nina peremehe kehast eraldus ning kõiksuguste kõverate meetodite abil kindrali aukraadi pälvis. Gogol on sellest juhtumist ka kirjutanud ja vandus, et tegemist polnud väljamõeldisega, vaid selline lugu juhtus päriselt. Akadeemik Sahharov juhtus meist mööduma, ta kuulis vestlust pealt ja sekkus: