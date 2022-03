KULTUURIBIIT | Džässikoosluse Alfa Collective playlist

Tänase Kultuuribiidi koostasid üheskoos Alfa Collective-i liikmed Anett Tamm, Martin Petermann, Johhannes Laas, Robert Nõmmann ning Taaniel Pogga.

Anett Tamm

Petter Eldh, Koma Saxo, Sofia Jernberg – Närhet

“Närhet” on mu käesoleva aasta kõige kuulatum lugu. Olen juba mõnda aega olnud täielikus vaimustuses Rootsi lauljast Sofia Jernbergist ja sellest, et ühe laulja-improviseerija häälekäsitlus võib olla nii fantaasiarikas ja metsik, aga samas kontrollitud ja täpne. Petter Eldhi kompositsioonid ja arranžeeringud “Koma West” albumil, millelt ka “Närhet” pärineb, on muidugi ääretult põnevad, Koma Saxo koosseisu muusikud fenomenaalsed ja album lisaks kõigele muule ka fantastiliselt produtseeritud.

Alice Phoebe Lou – Dirty Mouth

Alice Phoebe Lou on mu suur lemmik indie žanrist ja tema muusikast on viimaste aastate jooksul saanud minu jaoks omamoodi lohutusmuusika. Karmimate koroonapiirangute ajal võisin päevi järjest kuulata vaid tema vinüüli “Glow” ilma, et mul villand oleks saanud. Fännan tema siirust, toorust ja lihtsust, samuti suhestun laulude otsekoheste ja teravate sõnumitega.

Martin Petermann

Bruno Pernadas – Galaxy

Mulle väga meeldivad pikad eeposed suurte koosseisudega ning see on üks ehe näide. See on lahedalt arranžeeritud lugu ja muusika käib ära kõikjal nii maailmas kui ka mujal kosmoses. Eriti vinge on, kui hoitakse mingit omamoodi veidrat fusion-funky jämmivaibi, kuid sealjuures on kõik kenasti väljapeetud ja arusaadav. Kohati tunduvad meloodiad juhuslikud, kuid juhuslikkusest on selle artisti puhul asi kaugel.