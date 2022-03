SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene armee peab sidet "lällarite" abil - meil kasutavad neid kaugvedude autojuhid

Ülioluline tegevus on nö naftaluure, kus tehakse proovipuurimisi. Nende ettevõtete väljaspool Venemaad asuvad laborid teevad analüüse ja otsustavad, et vastavates piirkondades leidub naftat sellises koguses, et seda oleks mõistlik toota. Lisaks eelnevale ei osaleta enam üheski uue tootmiskaevu tegemisel.

Üks nüanss veel. Kui Euroopa Venemaalt enam naftat ei osta ja seda ei õnnestu suurtes kogustes mujale müüa, siis tehnoloogiliselt ei ole lihtsalt võimalik Siberis tootmiskaevu konserveerida, et paremate aega saabumisel tootmisega taasjätkata. Kui tootmine on korra peatunud, siis on ta peatunud igaveseks. Ainuke variant on sinna kõrvale ehitada uus tootmiskaev, aga seda need ettevõtted enam ei tee. Ei ole seda tehnoloogilist võimekust ka Venemaal endal ega Hiinal.

See tooks kaasa Venemaa majanduse kiire kollapsi.