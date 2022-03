Väike kremloloogia teatmik. Kes juhivad kriisiaegset Venemaad?

Sergei Šoigu (66), alates 2012. aastast kaitseminister, enne seda 18 aastat eriolukordade minister. Teda on peetud Putini üheks lähedasemaks nõuandjaks. Avalikkusest kadus pärast 11. märtsi, kui teda nähti Putinile kinnitamas, et sõda läheb plaanikohaselt. Pidas viimase videokõne Putiniga väidetavalt 18. märtsil. Väljaanne Agentstvo märgib, et tavaliselt on minister kõike muud kui meediapelglik.Valeri Gerassimov (66), alates 2012. aastast kindralstaabi ülem, kaadrisõjaväelane. Kui varem räägiti välismaal Gerassimovi võitmatust hübriidsõja doktriinist, siis nüüd imestatakse, miks see Ukrainas kuidagi rakendust ei leia. On sama kaua avalikkusest kadunud kui Šoigu.