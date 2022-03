EESTI PÄEVALEHT BRÜSSELIS | Kallas NATO kaitsehoiakust: Eesti tagasivallutamise asemel tuleb eesmärgiks võtta rünnaku tagasilöömine

Täpselt kuu pärast Putini režiimi kallaletungi Ukrainale said Brüsselis erakorraliselt kokku NATO riigijuhid, et arutada kõiki vahepeal toimunud muutusi Euroopa julgeolekukeskkonnas. Põhja-Atlandi allianss on kiiresti tegutsenud – riigid abistavad Ukrainat enda kaitsmiseks relvadega, lisaks on juba praegu teatatud uute eelpositsioneeritud pataljonide asetamisest idatiivale.

Ehk siis – kui 2014. aastal saatis NATO pärast Krimmi annekteerimist ja Ukraina idaalade okupeerimist Venemaa poolt oma üksused esimest korda Balti riikidesse ja Poolasse, siis nüüd lisatakse samasugused heidutusmeetmed Slovakkiasse, Ungarisse, Rumeeniasse ja Bulgaariasse.