Kalle Laanet: vaenlase mere- ja õhudessanti Eestisse ei saa välistada. Kuid tulemus oleks ründajale katastroofiline

Vaenlase mere- ja õhudessanti ei saa küll välistada, kuid tulemused oleksid Eesti kaitsevõimekuse sihtotstarbelise kasvu tõttu ründaja jaoks katastroofilised.

Täiendavalt on ette valmistamisel kaitsetahte realiseerimine ehk senisest oluliselt kiirem ja tõhusam võimekus vabatahtlike sõjalisse kaitsesse kaasamine.

Tähtis on see, et õpime Ukraina kogemustest. Teisalt tuletan meelde vana rahvatarkust, et kindralid valmistuvad eelmiseks sõjaks. Kaasaegses Eestis pole see viimane väide sugugi õige. Oma poliitilised õppetunnid oleme saanud palju varem, kuid Venemaa agressiooni ajal Ukraina rahva ja riigi vastu oleme saanud kinnitust nii mõnelegi oma hinnangule, mis puudutab Venemaa tegelikke kavatsusi ja Venemaa tegelikku võimekust.