President Karis pidas Poola riigipeaga nõu, mida Joe Bidenilt meie kaitseks küsida

Brüsselisse on koondunud neljapäeval sisuliselt kõigi Lääne demokraatiate esindajad, et arutada silmast silma kuu aega kestnud Venemaa jõhkra kallaletungi tagajärgi. Kui peaminister Kaja Kallas osaleb NATO ja EL-i tippkohtumistel, siis president Alar Karis oli kohal kitsamalt sihitud ülesandega. Riigipea rääkis Brüsselis Delfile, et koos ülejäänud Balti riikide presidentidega peeti nõu Poola riigipea Andrzej Dudaga, mida viimane peaks reedel konkreetselt küsima kohtumisel USA presidendiga Varssavis. Kui Brüsselis püüavad Bideniga jutule saada kõigi NATO ja EL-i riikide juhid, siis Varssavis avaneb Dudal võimalus USA liidriga kõneleda üks-ühele ja seda ei tohi Venemaa naabruses olevad riigid kasutamata jätta.

President Alar Karis rääkis intervjuus, mis plaan koos Poola riigipeaga tehti. Lisaks avaldab Karis, kas temagi oli kuulnud valitsusvahetuse plaanist, mida vahepeal punuti ja kuidas ta sellele reageeris.