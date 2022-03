Professor Lehte Roots: ei ole mõeldav, et Euroopa Liit saaks vastu võtta riigi, kes on relvastatud konflikti osaline

Võrreldes tänasega on 2015. aasta migratsioonikriisi erinevus selles, et Ukraina puhul on tegemist Euroopa riigiga, kes on sõjas Venemaaga. Ukraina on olnud pikemat aega Euroopa Liidu arengukoostöö prioriteetriike ning naabruspoliitika partner. Euroopa on suunanud miljoneid eurosid Ukraina abistamiseks ning reformimiseks. Ukraina on alates 2017. aastast ka Euroopa Liidu kandidaatriik. Sõlmitud on assotsieerimisleping ning sõja puhkedes esitas Ukraina president Euroopa Liidule taotluse kiirendatud ühinemiseks Euroopa Liiduga. Tõsi, seda on küll raske sõjaolukorras ette kujutada, et Euroopa Liit saab vastu võtta riigi kes on relvastatud konflikti osaline.