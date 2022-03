Kamikadze-droon Switchblade on taas tähelepanu keskpunktis, sest neid ostab nüüd ka Eesti armee. Põhiargument on ikkagi hind. Switchblade 300 maksab vähem kui 7000 dollarit, mis on sõjatehnika mõttes kommiraha, aga sellega saab hävitada tehnikat, mille hinnasilt on miljonites dollarites. Lendab see droon elektrimootori jõul ja õhukaitse süsteemide jaoks ei ole ta eristatav näiteks lindudest, seega on tabamatu.