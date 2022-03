Eks Ratasel on vesi ahjus. Selge see, et Keskerakonna venestustiiva poliitikute sõjaõigustuslikud väljaütlemised veebruari lõpus viisid nende tagant mõnedki eestikeelsed toetajad. Erakonna reiting oli juba enne sedagi langustrendis.

Jelena Fjodorova sai küll kiiresti erakonnast välja visatud (Delfi 28.02) ja Nikolai Põdramägi esitas lahkumisavalduse selle nädala alguses (ERR 21.03), kuid kes teab, kui palju sarnaselt mõtlevaid inimesi selle kuritegeliku organisatsiooni ridades veel võib olla (Keskerakond on juriidilise isikuna kohtulikult süüdi mõistetud – nimetada neid kuritegelikuks ühenduseks ei ole liialdus - vt Delfi 11.2016 või PM 11.2016).