Marko Šorin: millega Venemaa sõjakäik Ukraina vastu võiks lõppeda? Variante on lihtsustatult kolm

Välisluure juhi Mikk Marrani sõnul ei saa välistada riigipöörde toimumist Venemaal, sest ka seal on hakatud arusaama, et tegemist on sõjakuriteoga, mida ei andestata. Isiklikult oleksin selliste juttude suhtes hetkel, kus sõjas mitte midagi ei ole veel otsustatud, skeptiline. Kindlasti ei tasu arvata, et Vene armee oleks käesoleval ajal Ukrainas kuidagi lüüasaanud. Putini jaoks on võimu saavutamine Ukraina üle elu ja surma küsimus.

Seetõttu on oluline mõelda, millega Venemaa sõjakäik Ukraina vastu võiks lõppeda. Variante on lihtsustatult võttes kolm.