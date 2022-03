"Oleme taas NSVL-is”. Venelased seisavad sanktsioonide tõttu lõpututes järjekordades

Sotsiaalmeedias levivaid kaadreid Saratovi suhkrujärjekorrast on keeruline mitte võrrelda pildikestega nõukogude ajast. Paistab, et Kremli invasioonile järgnenud lääne sanktsioonid on päriselt taaselustamas kartust, otsekui libiseks Venemaa õige pea tagasi Nõukogude Liidu ajast tuttava defitsiidi ja lõputute järjekordade juurde.

Suhkru- ja tatrapakid hakkasid Vene poodidest kaduma märtsi alguses, vaid nädal pärast seda Venemaa alustatud sissetungi Ukrainasse. Kui ühel hetkel teatas Saratovi linnapea, et põhitoiduainete hankimiseks avatakse spetsiaalsed ostukohad, läks lahti täielik ostupaanika.