Kristina Kallas: sõda Ukraina vastu saab edastada ka ladusas eesti keeles. Senine koolisüsteem on jõudnud kriisi

Kanada prantsusekeelses Quebeci provintsis kehtib seadus, mis kohustab kõiki sisserändajaid, olenemata nende emakeelest, õppima kohalikus prantsusekeelses koolis. Koolides rakendatakse lastele keelekümblusõpet ja just sealt võttis selle meetodi üle ka Eesti. Quebeci hariduspoliitika eesmärk on hoida sealset kohalikku keelt ja kultuuri suurema ja mõjusama inglise keele eest, mis globaalse keelena paratamatult ohustab provintsi kultuurilist iseolemist. Seda aga ei tehta nõnda, et lükatakse kõik mitte prantsuse keelt rääkivad lapsed eraldi omakeelsetesse ja omameelsetesse koolidesse, vaid vastupidi, integreeritakse vägagi edukalt prantsusekeelsesse haridussüsteemi, jättes samal ajal võimaluse ka oma emakeelt õppida.