FOTOD | EPLi korrespondendid Lvivist: moosekandid mängivad, aga kirikute aknad on kinni löödud ja alkoholi ei müüda

“Kui ei teaks, et käib sõda, võiks arvata, et tegu on turismi kõrghooajaga,” teatas Lvivist Krister Paris. “Moosekandid mängivad, rahvas käib murdu ringi ja teeb pilte. Aga jah, kirikute aknad on kinni löödud näiteks. Ja alkoholi ei müüda. Mingi vimka on selles normaalsuse tunnetuses sees. Kuid kõik põgenikud on kenasti ära majutatud (eks nad kasutavad Lvivi ju transiidina), keegi tänaval ei maga ning poed on kaupa täis. Ahjah, kella kümnest kuueni on komandanditund ja tänavad peavad tühjad olema,” kirjeldas Paris olukorda.

Roman Starapopov lisas, et rahvast on tänavatel ja linnas palju, sest teistest suurema rünnaku all piirkondadest on ukrainlased ka Lvivi põgenenud. “Toitu on poodides endiselt palju.