Alustaksin hoopis sellest, et Putinil on sõja päevil olnud Kremlis kolm väliskülalist – Pakistani ja Iisraeli peaministrid ning Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka. Viimast võib ja tuleb pidada Putini sõnumikandjaks. Just Batka oli esimene, kes mullu (30. novembril) ootamatult teatas, et on vajadusel valmis Putinilt endale tuumarelva küsima. Tema väidet kordas peatselt Valgevene välisminister ja pärast niisugust eeltööd oli Putinil kerge oma esimeses sõjakuulutamise teleloengus (21. veebruar) hakata tuumarelva omandamise juttu kaela määrima Ukraina president Volodõmõr Zelenskõile.