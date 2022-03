Sõja kaalukamad kaubaartiklid on info ja mõjuvõim. Selles masinavärgis liiguvad üüratud rahad ja leidub palju neid, kes tahaksid olla otsuste tegemise lähedal. Või sihtida erinevaid meetmeid ja investeeringuid sobivas suunas. Või lihtsalt lüüa oma agendale sõjatempel külge, et meil on nüüd sellised keerulised ajad ja midagi pole teha, nagu see praegu toimub energia- ja loodusressursside äris.

Aga sõda ei kesta igavesti ning elada tuleb ka pärast seda.