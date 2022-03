Toit Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

See artikkel on sulle, kui sätid end lugema söögipausi ajal, laual toiduports ühekordse takeaway-karbiga. Selle lühikese elueaga karbi asemel võiks su käes olla mitusada korda ringlev karp. Loe edasi, kui arvad, et sinu tänased teod või hoopis kestlikud äriideed võiksid meie olevikku muuta.