Tänaste teadmiste kohaselt on ukrainlastel Mariupolis 7000-meheline väekontingent, kes seisab tugevalt ja nende vastu on tegevuses terve Venemaa diviis. Oma kangelaslikkusega on Mariupoli kaitsjad vähendanud tunduvalt Venemaa armee pealetungi võimekust erinevatel suundadel.