Ilmar Raag: kuidas päriselt olla valmis võitluseks? Mängime mõttes läbi ka musta stsenaariumi

Ma olen keskmiselt sportlik tsivilist, aga neli korda on minust saanud peaaegu professionaalne sõdur. Üks kord ajateenistuses ja kolm korda Eesti kaitseväe missioonil, millele eelnes alati umbes nelja kuu pikkune ettevalmistus.

Miks on see oluline võrreldes 17 aastaga, kui ma olen olnud kaitseliidu liige? Aga sellepärast, et 80% kaitseliidu liikmeid ei ole tegelikult oma vaimus ja füüsises päris sõjaks valmis. Paraku ei pruugi nad sellest veel ise teada, nii nagu ka mina ei teadnud seda ette. Meie, kaitseliitlaste tohutu pluss on suur kaitsetahe ja paindlikkus lahendada probleeme terve mõistusega. Aga päris lahingvalmidusest lahutavad meid mõned punktid.

Vestlesin ühe kaitseliidu sõbraga, kellega mind seob ühine missioonikogemus, ja selle põhjal valmisid viis punkti, mida me julgeksime soovitada kõigile, kes oleksid ka tegelikult valmis kodumaad relvaga kaitsma. Seejuures ei ole ma sugugi ise guru ega supersõdur, aga tänu nende punktidega arvestamisele ei ole ma ükskõik millise vastase jaoks enam täiesti tühi koht (hoolimata oma kõrgest vanusest).