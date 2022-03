Martti Kalda: India arutleb, kuidas Ukraina sõjast kasu lõigata. Ülekutsed asuda õigluse poolele vaibusid

1924. aastal asutatud The Hindustan Times arutleb rindeteadete vahel üsna küüniliselt, mil moel on Ukraina sõda Indiale kasulik. India valitsusele kuuluv IndianOil on väidetavasti juba sõlminud Venemaa föderatsiooniga lepingu odavalt kolme miljoni barreli toornafta ostmiseks.

India viljakasvatajad võivad rõõmustada, sest Ukrainast ja Venemaalt maailma veetava nisu hulga sõja ja sanktsioonide tõttu vähenemine võimaldab India tootjail kasvatada nisueksporti 2022. aastal kuni seitsme miljoni tonnini. India ravimitootjad loodavad aga asendada Venemaa ravimi- ja väetisetehaste toodangu, mida Euroopa enam vastu ei võta.

Kuidas on juhtunud, et Ukraina sõda liidab Indiat enda muidu vaenulike naabrite Hiina ja Pakistaniga?

