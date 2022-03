JUHTKIRI | Liitlased, ärge väsige Ukrainat toetamast

Pärast seda, kui USA president Joe Biden lausus laupäeval Varssavis Vladimir Putini kohta „Jumala pärast, see mees ei saa võimule jääda”, läks USA ja Euroopa poliitikute seas lahti piinlik Bideni eest vabandamine ja tema kritiseerimine. Kuu aja eest rõõmustasime, et Lääne-Euroopa poliitikud on lõpuks aru saanud, et nad eksisid Putini Venemaa küsimuses ning et Putinis ohtu ja kurjust näinud Baltimaadel ja Poolal oli õigus. Tundub, et vara rõõmustasime – seda selgitustööd tuleb jätkata.