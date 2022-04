Menurestorani V peakokk Mikk Mägi: on üks toit, millest me ei loobu. Vastasel korral peaks koha kinni panema!

Praeguseks on veganlus nii Eestis kui ka mujal maailmas normaalsuseks muutunud ja enam ei peeta seda ekstreemseks nagu algusajal. „Aastaid tagasi olid veganid marginaalne grupp ja tunne oli, et tunnen neid kõiki nägupidi. Kui väljas söömas käisin, ei julgenud ma mainida, et olen vegan, vaid ütlesin, et mul on muna ja piima vastu allergia. Nüüdseks on aga enamikus restodes mõni veganitoit olemas, isegi üllatavates kohtades, nagu burgeriputkades ja bensiinijaamades, on müügil taimsed versioonid tavapärastest asjadest. Tundub väike muutus, aga veganitele on see suur asi."

LP lugejatega jagab peakokk Mikk Mägi kaht ägedat retsepti.

Ent mis rooga ta oma restorani menüüst mingil juhul välja ei viskaks?