Viru keskuse Rahva Raamat valiti Londonis maailma parimaks raamatupoeks

„Meil oleme väga rõõmsad, et kokku peaaegu poolteist aastat kestnud Viru Keskuse raamatupoe ümbersünd õnnestus niivõrd hästi, et seda märgati ka laias maailmas ja võitsime nii prestiižse auhinna!“ ütles Rahva Raamatu juhatuse esimees Viljar Ots.

Rahva Raamatu Viru Keskuse kaupluse ja kliendi ostuteekonna ümberkujundamisel oli väljakutseks, kuidas luua uue põrandaplaani puhul poele hubane atmosfäär 5 kilomeetri riiulite ja 48 000 raamatuga, tuhandete mängude, filmide, muusika ja kingitustega. Raamatupoe müügiriiulite vahel on kohvik ja mitmed vaiksed istumisnurgad. Lisaks on poes olemas ka lava, mis sobib nii raamatuesitluste ka kui ka muude sündmuste korraldamiseks.

„Eesti inimesed on uuenenud poe väga hästi vastu võtnud ja meie müük on kasvanud 30% võrreldes eelmise sama perioodiga. Kõige rohkem rõõmu teevad meile külastajad, kes kirjutavad meie sotsiaalmeedia kontodel, et jääksid meie juurde isegi ööbima, kuna pood on lihtsalt nii mõnus. Klientide poolt meile antav soovitusindeks on koguni 87,“ lisas Ots.