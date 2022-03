Olles ise pärit Põhja-Iirimaalt, mis on suuruselt umbes Eestiga võrdne, olen alati pidanud kadedusega jälgima, kui suur on teie instituudis pädevuste kontsentratsioon. Sealjuures on ülioluline, et tänu andmete ja teaduse ühe instituudi alla koondamisele olete suutnud tagada Eestis protsessi, kus kogu see koondatud teave jõuab ka päriselt välja tervisepoliitikasse ning tehtavatesse otsustesse.