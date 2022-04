Tallinnas Vene kultuurikeskuses ei ole kaks tundi enne etendust peaaegu mitte kedagi. Suur saal on tühi, õhtu peaesineja Mikael Meema plakat lahti rullitud, koristajatädi käib kaltsuga üle niigi päris kiiskavana näivad lavalauad. Comedy Estonia mänedžer Hendrik Kaur, kohalik tehnik ja juhataja on lava paika sättinud, väikse omavahelise lõõpimise saatel käib heliproov.

Stand-up ei vaja efektset tausta, vaja on mikrofoni ja statiivi. See on kunstivorm, mida saab teha igas pubis ja baaris. Seetõttu saavad Meema ja teine Eesti stand-up’i esikoomik, seekordne soojendusesineja Ari Matti Mustonen kiirelt heliga valmis. Muidugi ei jää nende võllanaljadest puutumata Nõukogude Liidu sümbolid, mis ümbritsevad kunstipäraselt kultuurikeskuse lava.