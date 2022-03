FOTOD | Jaapani trummide kuningas Kodo andis tasuta kontserdi Ukraina põgenikele

Kontsertide peakorraldaja Tiina Jokinen: „Kodo – see pole lihtsalt eriline muusikakollektiiv, see on elustiil ja julgen öelda, et ka igavese nooruse ja ilu läte. Olles juba mituteist aastat olnud väga lähedalt seotud nii Kodo kui ka mõnede teiste Jaapani taikostaaridega, olen tähele pannud, et neid justkui aastad ei mõjuta: nad on noored hingelt, aga ka ihult. Ei ole ühtegi tõsiselt praktiseerivat taikozat, kellel oleks selg küürus, kortsud näos või vöökohal liigsed kilod. Ise nad usuvad, et kuna trummide kõlas on ühtaegu nii maagia kui ka meie kõige ürgsem taju – emaüsas kuulvat laps südamelööke just nõnda – ning ka ühendus kõige kõrgemaga, ongi see nende salaretsept. Eks mõjuta see ka kuulajat, sest väikelapsed jäävad taikosid kuulates vaatamata valjule helile tihtipeale rahulikult magama. Sel aastal on meil erakordselt vedanud, et Kodo siiski Tallinnas üles astub, sest kõige maailmas toimuva taustal rippus kontsertreisi jätkumine juuksekarva otsas.“