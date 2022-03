Lauri Paeveer: põgenikele tuleb koheselt tagada elukoht, muidu ohustab konflikt

Tänaseks on Eestisse jõudnud üle 30 000 Ukraina sõjapõgeniku, kellest 22 000 on jäänud Eestisse. Praeguse info kohaselt eelistaks enamik ehk ligi 85% neist jääda alaliselt elama Tallinna. See seab meie pealinna väga tugeva surve alla. Et seda survet maandada ja regionaalselt jagada, tuleks mõistlike elamispindade leidmist soodustada ka maapiirkondades, võimaldades inimestele näiteks lühiajalisi majutuslepinguid. Põhjus on tegelikult lihtne: nimelt enamik Ukraina sõjapõgenikest sooviks sõjategevuse lõppedes võimalikult kiiresti kodumaale naasta, sest nende perekond ja ka abikaasad jäid ju sinna. Seda, kas peatne koju naasmine osutub ka realistlikuks, meie täna ei saa mõjutada.