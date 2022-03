JUHTKIRI | Mõtle läbi, kuidas Ukrainat aitad

Eilses Eesti Päevalehes kirjutasime rahvusvahelise Punase Risti tegevusetuse ja saamatuse tõttu Ukrainas tekkinud umbsõlmest. Sõja puhkedes usuti, et just suured abiorganisatsioonid suudavad kiiremini Ukraina vajadustele reageerida. Ukraina Punane Rist palus eri riikide annetused kanda Šveitsi, et abi kontsentreerida. Sinna läks ka kaks miljonit eurot eestlaste abiraha. Kuid Ukrainasse on Šveitsist kuuga jõudnud pisku ja nüüd palutakse raha otse Ukrainasse saata. Seal aga on kohalikul Punasel Ristil jõudlusega probleeme, mistõttu seisab veel 2,75 miljonit eurot eestlaste annetusi ja ootab. Raha jõuab ikka Ukrainasse, aga viivitusest on kahju.