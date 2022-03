EPL UKRAINAS | Kõige ohtlikum koht peale Mariupoli. Suutsime inimesed sealt ära tuua

Keset kiirtee vasakpoolset rada kerkib pilkases öös me ette otsekui paha vaim mitmemeetrine must kivihunnik. See on surm. Ausalt öeldes ma ei teadnudki, et ma niisuguseid venekeelseid sõnu valdan. Ja et paratamatuna näiva saatuse eel aju just midagi nõnda roppu välja purskab. Jätan need siin kordamata. Kuid ma ei pane enam ühelegi sõjast läbi käinud ukrainlasele pahaks, kui ta suuvärk päris Estonia vastuvõtusalongi ei sobi.

Minu hea sõbra ja autojuhi Silver Meikari Citroën ei saa pärast seda sõitu samuti kunagi täiesti endiseks. Ometi viib mingi imetabane vägi kivide tuisates meid sellest surmalõksust siiski mööda.