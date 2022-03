NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Šoigu läheb Putini juurde

Muidugi pole ka varusüda täiesti töökindel, seltsimees Putini nime mainimine lööb ka selle, Tšeljabinski traktoritehases valmistatud aparaadi mõnikord rivist välja. Säärasteks puhkudeks on Šoigul veel kolmas süda, mis on peidetud vasakusse kintsu ja on üles keeratav.

Kaitseminister Šoigu väljub tillukesest kuudist, kus teda juba mitu aastat hoitakse, et ta ei puutuks kokku teiste inimestega, kes võivad anda talle edasi ohtlikke pisikuid, mida tema omakorda võib anda edasi seltsimees Putinile. Kuudis elada pole muidugi teab mis mugav, kuid on ohvreid, mida tuleb kodumaale tuua. Tänutäheks on tal õnn näha aeg-ajalt seltsimees Putinit ja temalt korraldusi saada.

Putinile mõeldes jääbki Šoigu tõeline süda seisma ja Tšeljabinski oma hakkab tiksuma.

Šoigu alustab teekonda Putini kabineti poole. Ta on seda marsruuti varemgi läbinud ja teab, et rada pole kergete killast.

Hakatuseks tuleb tal läbida turvavärav, mis kontrollib, ega tal ole kaasas keelatud esemeid.

Seejärel tuleb tal läbida põlev rõngas, mis põletab tuhaks need keelatud esemed, mida värav ei suutnud tuvastada.

Viimaks tuleb tal kõndida läbi happevihma kose alt, mis sulatab ebamääraseks lögaks need keelatud esemed, mida ei tuvastanud värav ega põletanud tuhaks tuli.

Šoigu lülitab sisse varusüdame, mis on talle just sellisteks puhkudeks sisse monteeritud, sest tema isiklik süda kipub sedasorti käske kuuldes seisma jääma.

Sellega on esimene, kõige lihtsam etapp läbi. Algavad tõsisemad katsumused.

Šoigu võtab riidest lahti, täiesti alasti. Ta siseneb kabinetti, kus teda ootab küünarnukkideni ulatuvate kummikinnastega mees. See mees otsib hoolikalt läbi kõik Šoigu kehaavaused, et seal ei peituks midagi säärast, mis võib kujutada ohtu seltsimees Putinile.