„Sooneutraalne mood tähendab meile rohkemat kui tavaliste moebrändide unisex-mudelid, mis on mõeldud sobima nii naistele kui ka meestele,” sõnab Britt Ingeborg. „Sooneutraalses moes peab mõtlema ka teistele sooidentiteetidele, näiteks trans- ja mittebinaarsetele inimestele. See ongi üks meie peamisi eesmärke: luua tooteid, mis arvestavad ka nende inimeste vajadusi, kelle ühiskond tavaliselt välja tahab jätta.”

Britt Ingeborgi sõnul on sooneutraalsete toodete populaarsuse suurenemine tihedalt seotud ühiskonna üldise liberaalsuse kasvuga. „Inimestel on vabadust ja võimalust ennast rohkem väljendada ning kanda rõivaid, mis on nende eneseväljendusega kooskõlas,” lisab ta. Ent sooneutraalsete toodete eesmärk pole näidata inimeste garderoobi sooneutraalsena. „Iga inimese garderoob peaks olema kooskõlas tema eneseväljenduse ja soolise identiteedi tunnetusega.”