Indrek Saar: küttepuud maksavad hingehinda ja hiiglaslikud puidukoormad põlevad Narva ahjudes. "Aitäh," valitsus!

Nagu vaevasid ja muresid veel vähe oleks, on tuhandeid inimesi löönud varakevadel rivist välja enneolematult kõrgele kerkinud küttepuude hind. Veelgi rohkem on neid, keda see valus teadmine peagi tabab, sest parim järgmiseks talveks puude varumise aeg seisab just ukse ees. Nii mõnigi on küttepuude muretsemisest loobunud ja otsustanud edaspidi oma maja või korteri soojaks kütta elektriga. 70-80 eurot ruummeetri eest on liig mis liig, isegi kalli elektriga kujuneb asi odavamaks, ütles tuttav mees, kes kavatses osta 12 ruumi halgu. Aasta tagasi sai ta lõhutud lepa kätte 40 eurot ruumi eest.

Tõsiasjaks on saanud ka puidu üleüldine defitsiit, mis Ukraina sõja ja sanktsioonide mõjul suureneb veelgi. Aga küttematerjalist on olnud juba mõnda aega puudu. Nii seisab küttepuude müügiga tegeleva RMK kodulehel: „Seoses küttepuidu tellimuste suure arvuga on tellimuste täitmise tähtaeg mitme kuu pikkune, sh oleme ajutiselt peatanud lehtpuukütte tellimuste vastuvõtu ning tellida saab ainult okaspuuküttepuitu!“