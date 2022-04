Ukraina ümber toimuv on klassikaline infosõda – sõjaline tegevus, mille eesmärk on mõjutada infooperatsioonidega inimeste väärtushinnanguid ja mõttemaailma ning suunata uskumusi. Infosõda jaguneb laias laastus inimeste otsesel mõjutamisel põhinevaks psühholoogiliseks sõjaks (propaganda, desinformatsioon, libaoperatsioonid jne) ning tehniliste vahenditega peetavaks ja IT-süsteeme halvavaks kübersõjaks. Metoodikast ja eesmärgist lähtuvalt saab aga infosõdades eristada 7 kitsamat alamliiki, ehkki piirid nende vahel on sageli hägused.