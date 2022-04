FOTOD | Uue Kunsti Muuseumis avati Eesti Maalikunstnike Liidu aastanäitus

Kunstnikud on teemat käsitlenud avaralt, alates abstraktsetest tõlgendustest ( Liisa Jugapuu, Vano Allsalu, Mirjam Hinn, Liis Koger, Anne Parmasto jt.) kuni kuraatoritekstist inspireeritud stseenideni, armastajapaaridega peaosas (August Künnapu, Nelly Drell, Lilian Mosolainen jt.), Paljude keskmise ja vanema põlvkonna kunstnike aineses on jälgitav metafoorsel tasandil juurdlemine tegelikkuse üle, need on maalid, kus suurepärane tehniline pagas on paaris filosoofilise sügavutiminekuga (Tiit Pääsuke, Mari Roosvalt, Jüri Arrak, Kristiina Kaasik, Tiiu Pallo-Vaik jt.) Erki Kasemetsa maalitud surmatantsu allegoorial on kujutatud kahemeetrist, tikkontsadel supermodelli. Poliitilse kunsti otseütlevas võtmes on maalitud Valeri Vinogradovi psühholoogiline portree.