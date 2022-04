EPL UNGARIS | Budapestis kõlavad eelkõige hääled Putiniga sõbrustava Orbáni vastu

Täna valib Ungari endale järgmiseks neljaks aastaks parlamenti. Hommikul kell kuus alustasid riigis tööd enam kui 10 000 valimisjaoskonda ning õhtul kella seitsmeks oodatakse kokku umbes 7,7 miljonit valijat.

Ehkki pealinna tänavatelt õnnestus leida ka võimupartei Fideszi toetajaid, ütlevad Eesti Päevalehega pealinnas Budapestis vestelnud ungarlased enamasti, et hääletavad täna opositsiooni poolt.

„Viimased 12 aastat on olnud üsna selge, et meie riik liigub kohutavalt vales suunas. Hääletasin demokraatlikuma ning edukama Ungari poolt. Kui meie naaberriigis käib sõda, ei ole õige hääletada inimese poolt, kes sõbrustab Vladimir Putiniga,“ ütles 30ndates eluaastates ungarlanna Palma pühapäeval Budapesti 1. valimisjaoskonna ees.