EPL UNGARIS | Hääletamine on lõppenud, kohalik meedia ennustab Orbáni parteile valimisvõitu

Kui Ungari valimispäeva hommikul ärkas, olid siinsed tänavad kaetud puhta valge lumega, ehkki lund sajab Eestist oluliselt lõuna pool asuvas riigis aprillikuus harva. Ei ole kindel, kas rolli mängis ka ebatavaliselt jahe ilm, ent valimisaktiivsus oli päeva esimestel tundidel oodatust oluliselt madalam.

Õhtuks oli olukord siiski muutunud ning Budapestis vahepeal ka päike välja tulnud. Pool tundi enne valimisjaoskondade sulgemist oli oma hääle andnud 67,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, mis on peaaegu sama palju kui viimastel valimistel neli aastat tagasi.

Peaministri büroo juht Gergely Gulyás ütles Fideszi valimispeol ajakirjanikele, et nelja aasta tagusega võrreldav kõrge osalus annab võitjale igal juhul tugeva mandaadi. “Oleme tulemuste suhted optimistlikud, see on demokraatia võit,” lisas ta.