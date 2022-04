EPL UNGARIS | Orbáni võimupartei saavutas parlamendivalimistel ülekaaluka valimisvõidu

Ungari parlamendivalimistel saavutas valitsuspartei ülivõimsa võidu. Hetkel, mil loetud on ligi 95% häältest, on Fidesz saanud tublisti enam kui poolte valijate toetuse, samas kui ühinenud opositsioonil õnnestus enda taha koondada vaid enam kui kolmandik valijatest. Kui täna on Fideszil parlamendis kahekolmandikuline enamus, siis nüüd saab partei paar või kolm parlamendikohta isegi juurde.

Kirg nimega Ungari

“Näeme päris head välja, võib-olla pole me kunagi nii head välja näinud kui täna," alustas võimuerakonna Fideszi esinumber Viktor Orbán pealinnas Budapestis oma võidukõnet. “Seda on isegi Kuu pealt näha, aga Brüsselis kindlasti,” lisas ta, samal ajal kui kohale tulnud rahvas lakkamatult hõiskas ning plaksutas.