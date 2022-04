Vilja Kiisler: poliitik ei pea valijale üldse mingeid kingitusi tegema

Tänane Postimees teeb küsitavaks, kas ministriametist riigikokku taandunud Mailis Repsi poolt parlamendi „kingifondist” võetud 4000 euro väärtuses kelli, ehteid ja meeneid valijateni jõudis. Ajaleht küsib, kui palju Repsil 2021. aastal kohtumisi valijatega üleüldse oli, sest oma sotsiaalmeediakontol ta neid ei reklaaminud ning takkapihta ei ole ta kingitustele lisaks soovinud hüvitada muid kohtumistega seotud kulusid, näiteks toitlustus, rent ja muud võimalikud ürituse korraldamisega seotud väljaminekud. Aasta keskel sai selgeks, et kohalikel valimistel Reps ei osale, nii et siis kadus tal põhjus valijatega kohtuda.

Loos rõhutatakse korduvalt, et kingifondi olemasolu on normaalne ja see, et saadikud sealt kinke laialijagamiseks võtmas käivad, on igati tavapärane ja aktsepteeritud praktika. Ausalt öeldes ei näe ma selles midagi normaalset. Kingituste jagamine kohtumistel valijatega ei ole ju midagi muud kui lihtlabane häälteostmine ning ei ole ühtegi põhjust seda kuidagi teistmoodi nimetada. Nii et selle riigikogu kingifondi võib südamerahus ära kaotada. Enne võiks muidugi selgeks teha, miks üleüldse on sellesse kuulunud rohkem kui kakssada eurot maksvad käekellad, ehted ja kõrvarõngad ning kes on need teised saadikud, kes on oma valijatele Aegaoni käekelli kinkinud. Ei ole usutav, et Reps oli ainus, kui säärased juba valikus olid.