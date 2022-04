Oleksandr Arestovitši andmetel on leitud mitmed majad, kus naised on peale vägistamist üles poodud. Irpini linnapea sõnul tapsid Venemaa armee sõdurid peale vägistamisi naisi ning siis sõitsid nende surnukehadest soomustehnikaga üle. Kui mõne maja hoovis tapeti kedagi, siis tapeti ka need, kes juhtusid sellel hetkel tänaval mööda minema.

Leiti maja, kus tubades toimusid piinamised ning keldrist leiti 14 piinatud-tapetud inimest, kellel osadel olid kõrvad ära lõigatud.