SUUR PILDILUGU | Vene sõdurid lasid kinniseotud kätega mehed maha ja panid vägistatud naised teeservas põlema. Lesk leidis mehe surnukeha kaevust

Siin loos on vaid väike valik möödunud nädalavahetusel ning päev-päevalt edasi rulluvatest õudustest. Kokku on loetud sajad surnukehad, aga kõigest pole pilte, kõike pole avastatud. Võikaid kirjeldusi ja pildimaterjali vedelema jäetud või ühishauda lükatud moonutatud laipadest lisandub iga päevaga. Vägistatud noored naised on teeserva rehvidele hunnikusse laotud ja põlema pandud. Kaadrid siin loos on häirivad, pea kõigil on näha surm kogu oma koleduses. Mõned eriti julmad fotod oleme udustanud.