ARVUSTUS | Henrik Ibseni tulihingeline ühiskonna alustalade raputus

Rakvere teater on valinud repertuaari näitekirjanduse klassiku Henrik Ibseni mitmetähendusliku, peenekoelise, sünge ja müstilise allhoovusega näidendi „Rosmersholm”, mille on lavastanud Peeter Raudsepp. Tormipilvi koguva lavastuse tsükloni kese asub 19. sajandi lõpu Norras Rosmeri mõisa kohal, kuid „Rosmersholmi” tegelaskujud ja ideedeväli on äratuntavad nii tänapäeva Rakvere linnas, Eesti riigis kui ka Euroopa Liidu ja russki miri polaarsusjoonel.

Selles loos ei võida konservatiivsus ega revolutsiooniline radikaalsus. Ibsen hoidis oma näidendid teadlikult eri tõlgendustele avatuna – mitmemõttelisuse käekirjale allub ka lavastaja Raudsepp, pakkudes siiski publikule lavastuslikku raputust.