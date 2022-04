Holger Mölder: Putin kaotas maailmade sõja, muus osas terendab viik

Putini maailma sõnum on kantud ideest, et Venemaa on kui messianistlik impeerium, vana ja traditsioonilise maailma päästja – kuigi paljud tema arusaamad maailma toimimisest pärinevad hoopis Nõukogude Liidust ja külma sõja ajast.

Nõukogude Liidu juhte kammitsesid talitsetusele nende vahetud mälestused teisest maailmasõja kannatustest, ent Putini põlvkond tuleb sõjajärgsest ajast ning neil puudub vahetu sõjakogemus. Neile on sõda midagi ülevat, patriootlikku ja heroilist, sellise kuvandi on nad omaks võtnud Nõukogude propaganda ja sõjafilmide mõjul.

Mentaalselt viibib Putin veel külma sõja ajastus: Ukraina karistamine on võrreldav Nõukogude Liidu messianistlike operatsioonidega Ungaris 1956. ja Tšehhoslovakkias 1968. aastal.