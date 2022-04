VASTUKAJA | Tarbijakaitse: venemeelsete veebilehtede kinnipanek ei käi sõrmenipsust

Toomas Lepp:

TTJA tuvastas, et vene telekanalite eetris oli 24. veebruaril Vene Föderatsiooni presidendi kõne, mida saab pidada tervikuna sõjalise rünnaku õigustamiseks, sellele üleskutsumiseks ja rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtete eiramise õigustamiseks, millega rikutakse meediateenuste seaduse nõudeid, teatas amet.

15.märtsil suutis TTJA kinni panna ka mõningad vaenulikud veebisaidid – ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru,1tv.com, lenta.ru, tass.ru. Hea töö.

Aga mingem internetti praegu – vene propagandakanalid pole siiski kuhugi kadunud. Praegu võib Eestis elav ja interneti teenust ostev isik vaadata ikka veel enamikku vene telekanaleid täiesti vabalt. Kõige arusaamatum on seejuures see, et Venemaa juhitvad riiklikud telekanalid – Rossija 24, RTR Planeta ja ORT (TV1) – on endiselt paari nupuvajutuse kaugusel. Näiteks RuBaltic.ru, tv.rbc.ru, 1tv.ru,online-television.net, sbtv.online.