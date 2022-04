Huvitav oli jälgida, kuidas Venemaal üritati riiklikul tasandil massimõrvasid olematuks teha. Toodi välja samad võtted, mis peale reisilennuki allatulistamist. Loodi erinevad versioonid, et tekitada segadust, nagu poleks ühtset tõde. Venemaa enda inimesed on juba suures osas nii ajupestud, et neile piisas lihtsalt jutust, et see kõik on fake. Lääne poolel see ei tööta, sest kohapeal on paljude riikide ajakirjanikud, olemas on palju tunnistajaid, lisaks on olemas kvaliteetsed satelliitide poolt tehtud fotod päevade kaupa, kus on näha ka see, millal surnukehad sinna tänavatele tekkisid.