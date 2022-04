Portugali köögis saavad kõik loomad ninast sabani toiduks tehtud

Portugali köök pole küll nii tuntud ja tunnustatud kui tema naaberriikide oma, ent selles on süüdi pigem turistide pealiskaudsus. Räägime Portugali toidust Aveiro piirkonnas elava toidublogija ja -eksperdi, restorani Tigu perenaise Kristel Randrüüdiga, kellest on aastate jooksul saanud köögiasjatundja.

Et tegu on suurepärase gurmeeriigiga, näitab Kristeli arvates kasvõi asjaolu, et AOC märgistusega (Portugalis PDO, Euroopa Liidu kontrollitud ja kaitstud päritolu ning valmistusviis) on pärjatud 66 toiduainet. Peale kõrgelt hinnatud veinide on kaitstud oliiviõli, mesi, mandlid, tõuveise-, lamba- ja -kitseliha, sidrunid, kirsid, juust ja paljud teised tooted. Et saada toidule Euroopa Liidu kaitstud geograafilise tähise või nime kaitse, on peale muude rangete nõuete vaja täita veel tingimus, et retsept peab olema vähemalt 50 aastat vana ja piirkonna rahva hulgas laialt kasutusel.