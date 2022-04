Kakskümmend aastat pärast teist maailmasõda ei tahtnud keegi Saksa klassikuid Goethet või Schillerit isegi kätte võtta. Võime küll öelda, et kultuur pole poliitikas ja sõdades süüdi, aga on paratamatu, et see põlastus laieneb ka teistele eluvaldkondadele. Kurb öelda, aga peagi saabub aeg, kui keegi ei taha midagi kuulda Dostojevskist ega Tolstoist. Praeguseks on ammu peetud ka debatid, kus arutati, kas Vene sportlased võiksid võistelda läänes või vastupidi. Ei mingit võistlemist koos nendega!

Need meeleolud, mis valitsevad läänes, nendes ringkondades, kus mina liigun, nõuavad Venemaa täielikku isoleerimist. Seejuures nõutakse europarlamendis ka täielikku loobumist Venemaa söe-, gaasi- ja energiatarnetest.