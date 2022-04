On lausa imetlusväärne, kui järjekindlalt Vene tsaarid ja tsaarikesed enda kaevatud auku kukuvad. 1924. aastal ootas Grigori Zinovjev, et eestlased võtavad 1. detsembri mässu vastu lilledega ja liituvad sellega viivitamatult. 1939. aastal ootas Stalin sama soomlastest. 2022. aastal arvas Putin, et nii läheb Ukrainas.

Kõik nad eksisid ja kõik need valearvestused tulid ekslikust ideoloogiast, mis ei lasknud maailma näha sellisena, nagu see on, vaid üksnes sellisena, nagu see teooria kohaselt pidanuks olema. Aga ei olnud.

Tõsi, vahepeal toimus üks episood, mis valearvestusi otsekui õigustas ja toetas. Nimelt avaldati 1945. aastal paiguti rõõmu Punaarmee saabumise üle.