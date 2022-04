JUHTKIRI | Ryssen kommer! Sverige, kom med i NATO!

På svenska - se nedan!



Head rootslased! On ühtaegu nii kurb kui ka hea meel kuulda, et teie tänavuste, 11. septembri parlamendivalimiste üks teemasid on küsimus, kas Rootsi peaks liituma NATO-ga. Kurvaks teeb Venemaa kohutav sõda ja kuriteod Ukrainas – sündmus, mis liitumise päevakorda tõi. Ent hea meel on selle pärast, et olete valmis kaaluma suurt muutust oma pikaaegses kaitsepoliitikas. Euroopa julgeolekuolukord on muutunud.