SÕJARAPORT | Teet Kalmus: osa Tšornobõlis kiirituse saanud vene sõdureid on juba surnud. Õhujõud päeval enam rünnata ei julge

Ootamatult suureks probleemiks on kerkinud niivõrd spetsiifilised asjad nagu kuullaagrid, sest ilma nendeta transport lihtsalt ei ole jätkusuutlik. Neid ei ole võimalik ise teha, vähemalt lähima paari aasta perspektiivis. Neid pole võimalik Hiinast tuua, aga neid on hädasti vaja nii vagunitele kui veoautodele. Suureks defitsiidiks on muutunud kontoripaber ning Venemaal põhjustas omajagu elevust juhtum, kus üks inimene jäi vargusel vahele ning varastatud kaubaks osutus neli pakki kontoripaberit, mille hind on tõusnud neli korda ning see on poodidest kadumas. Kusjuures, varas põhjendas, et tegi seda ülemuse käsul.